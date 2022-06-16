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جديد المحليات > ديوان المظالم يجري تطويراً على خدمات منصة “معين الرقمية”.. تعرف على التفاصيل
16/06/2022   7:12 ص

ديوان المظالم يجري تطويراً على خدمات منصة “معين الرقمية”.. تعرف على التفاصيل

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أجرى ديوان المظالم، تطويراً على خدمات منصة “معين الرقمية” التابعة له بإتاحتها للمستفيد الاطلاع على رقم الدعوى ورقم الطلب المرتبط بها.

وتهدف تلك الخطوة إلى الاطلاع على الدعاوى واستعراض محتواها في كل من قائمة “طلباتي”، وخدمة “قضاياي” وخدمة الاستعلام التفصيلي عن قضية، مع رفع جودة وكفاءة الأداء، وتوفير وقت المستفيد بالاستغناء عن زيارة المحكمة أو الاتصال على الرقم الموحد، في سبيل تحسين تجربة المستفيد بتقديم خدمات رقمية متكاملة.

وتشمل خطوات الدخول إلى الخدمة بمنصة معين الرقمية عبر اسم المستخدم وكلمة المرور، أو من خلال النفاذ الوطني وإدخال رمز التحقق، ثم اختيار الخدمات القضائية وسيتم إظهار رقم الدعوى والطلب في كل من خدمة طلباتي وقضاياي والاستعلام التفصيلي عن قضية. وفق “أخبار 24”.

ديوان المظالم يجري تطويراً على خدمات منصة “معين الرقمية”.. تعرف على التفاصيل

جديد المحليات
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