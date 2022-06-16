المملكة تؤكد موقفها الثابت الداعم للسودان وكل ما يحقق أمنه واستقراره

أكدت المملكة موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره، وتحقيق آماله في الحرية والعدالة والسلام.
ورحب مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة لدى جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، بالحوار البناء بين الأطراف السودانية لاستعادة المؤسسات الانتقالية كافة.
ودعا المجتمع الدولي إلى الإسهام بشكل إيجابي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن في السودان، ودعم جهوده لتنفيذ التوصيات التي قبلها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تعد الوسيلة المثلى للتعاطي مع حالة حقوق الإنسان في السودان الشقيق. وفق “أخبار 24”.
وشدد مندوب المملكة على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره، في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه.