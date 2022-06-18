الأول عربياً.. تعليم المملكة يحتل مرتبة متقدمة بمؤشر “نيتشر” لتقييم جودة البحث العلمي

احتل تعليم المملكة مرتبة متقدمة على المستوى العالمي والإقليمي؛ وذلك عبر مؤشر “نيتشر” البريطاني لتقييم الدول والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لعام 2022.
وتصدرت المملكة قائمة الدول العربية، كما حلت في المرتبة الـ 30 عالمياً في تصنيف المؤشر البريطاني لعام 2022 في جودة الأبحاث العلمية، كما أدرجت “نيتشر” في جداولها لهذا العام 26 جامعة سعودية مقارنة بـ 16 جامعة فقط في عام 2018.
وجاء ترتيب المملكة وفق البيانات التي تعتمدها المجلة، والتي ترتكز إلى النشر العلمي في أفضل 82 مجلة علمية عالمية، حيث وصل عدد المنشورات السعودية في هذه المجلات إلى 448 بحثاً. وفق “أخبار 24”.