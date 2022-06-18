شباك نظيفة وخط هجوم ناري.. أبرز أسلحة الأخضر قبل مواجهة أوزبكستان في نهائي آسيا

يستعد المنتخب الوطني تحت 23 عامًا لخوض نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس آسيا أمام نظيره أوزبكستان، غدا الأحد.
وتأهل الأخضر الأولمبي إلى الدور النهائي بعد فوزه أمام نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء (الأربعاء) الماضي، فيما تأهل منتخب أوزبكستان بعد الفوز أمام نظيره الياباني بهدفين نظيفين.
ويملك المنتخب الوطني الأولمبي العديد من الأسلحة التي قادته للوصول إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، لعل أبرزها امتلاكه لحارس مرمى على مستوى عال، حيث لم تهتز شباكه طوال مشواره في البطولة، بالإضافة لخط هجوم ناري سجل 11 هدفًا حتى الآن.
نواف العقيدي
حقق حارس مرمى المنتخب الأولمبي نواف العقيدي رقمًا تاريخيا، بعدما شارك في وصول الأخضر إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.
وحافظ الحارس الشاب على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث لعب 450 دقيقة ولم يستقبل أي هدف. وفق “أخبار 24”.
حامد الغامدي
يمتلك لاعب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، حامد الغامدي، رقمًا مميزًا خلال النسخة الجارية من بطولة كأس آسيا.
وشارك الغامدي مع المنتخب في 5 مباريات بالبطولة بمعدل 450 دقيقة لعب؛ إذ أرسل 316 تمريرة ليُعد اللاعب الأكثر تمريرًا على مستوى البطولة.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، حامد الغامدي، ليفوز بجائزة رجل مباراة الأخضر أمام أستراليا.
أيمن يحيى
خاض لاعب المنتخب الوطني الأولمبي أيمن يحيى (5) مباريات حتى الآن، وساهم في 4 أهداف للأخضر في البطولة.
ونجح اللاعب أيمن يحيى في تسجيل (3) أهداف طوال البطولة حتى الآن بالإضافة لصناعة هدف.
متعب الحربي
سجل متعب الحربي هدفين حتى الآن مع الأخضر في كأس آسيا تحت 23 عاما أمام كل من فيتنام وطاجكستان.
فراس البريكان
نجح اللاعب فراس البريكان في تسجيل هدف واحد للأخضر في كأس آسيا تحت 23 عاما خلال مشاركته في مباراة فيتنام، لكنه صنع 3 أهداف لزملائه.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل خلالها المنتخب الوطني الأولمبي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.
وفض المنتخب الوطني شراكته مع المنتخب الكوري الجنوبي، وبات أكثر المنتخبات وصولًا إلى نهائي البطولة، بزيادة مرة عن الأخير، الذي ودع منافسات النسخة الحالية من دور الـ 8 بعد الخسارة من اليابان.