“منشآت”: 753 ألف منشأة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الأول من 2022

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اليوم (الاثنين)، عن تقريرها للربع الأول من عام 2022.
وأوضح التقرير أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قد وصل إلى 753 ألف منشأة بنهاية الربع الأول، محققاً زيادة بلغت 15% عن عام 2021، كما تضمن التقرير معلومات وإحصائيات عن البرامج والمبادرات والخدمات التي أسهمت في دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وركز على تنظيم المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض، والذي أقيم في مارس من العام الجاري، بحضور أكثر من 9300 شخص من 180 دولة، تحت عنوان: “نعيد، نبتكر، نجدد”، والذي حقق نجاحاً كبيراً في إظهار النظام البيئي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة محلياً ودولياً، وخاصة أنه حقق رقماً قياسياً في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية وصلت إلى 51.8 مليار ريال وأكثر من 10 جولات من التمويل للشركات السعودية الناشئة.
واستعرض التقرير التطورات التي شهدتها قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة؛ إذ تحقق المنشأة الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات متوسِّط إيرادات يبلغ 2.4 مليون ريال سنوياً، وذلك مقارنةً بمتوسط الإيرادات التي تحققها القطاعات الناشئة التي تبلغ 3 ملايين ريال.
كما استعرض أهم الإحصائيات المتعلقة بالقطاع؛ إذ تلقت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهيلات تمويلية من البرامج التمويلية التي صممتها “منشآت”؛ إذ حصلت على مبلغ 64.6 مليار ريال من خلال برنامج “كفالة”، كما حصلت على تسهيلات تمويلية بقيمة 23.2 مليار ريال من خلال بوابة التمويل، منوهاً باستفادة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من اللوائح التي وُضعت لمراعاة احتياجاته. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات البناء والإنشاءات، والبيع بالتجزئة، والبيع بالجملة، والأغذية والمشروبات، حصلت على القدر الأكبر من التمويلات، يليها منشآت قطاع التأجير والإنشاءات المتخصصة، وإجمالاً تلقت أكثر من 64 ألف منشأة تسهيلات تمويلية تزيد على 100 مليار ريال.