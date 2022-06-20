يعتمد على 7 بنود.. المملكة توقع على ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الإنسانية

شارك رئيس هيئة الهلال الأحمر جلال العويسى والوفد المرافق له، في أول اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، عقب فوز المملكة في الانتخابات التي أسفرت عنها الدورة 23 للجمعية العامة للاتحاد المنعقدة حالياً بجنيف.
وشهد الاجتماع مناقشة ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الإنسانية، الذي يهدف إلى تحفيز العمل الجماعي لتعظيم الاستجابة للأزمات المناخية والبيئية، خاصةً تجاه الفئات الأكثر معاناةً من آثار هذه الأزمات، حيث أبدت تأييدها لأهدافه الإنسانية الكبيرة. وفق “أخبار 24”.
ويلزم الميثاق الدول الموقعة بـ7 بنود رئيسية هي: تكثيف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ومساعدة الناس على التكليف مع آثار الأزمات المناخية، وتعظيم الاستدامة البيئية، والإسراع بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتعاون عبر قطاع العمل الإنساني وخارجه لتعزيز العمل المناخي والبيئي، وتعزيز القدرات على فهم المخاطر المناخية والبيئية، ووضع حلول لها.