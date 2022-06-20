الكشف عن موعد إعلان بايرن ميونخ ضم “ماني”

أعلن الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، عن إتمام صفقة انتقال المحترف السنغالي بصفوف ليفربول الإنجليزي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني.
وأشار الصحفي الإيطالي، عبر تغريدة له اليوم (الإثنين)، إلى أن الفحوصات الطبية للاعب الدولي ستُجرى يوم غد (الثلاثاء) على أن يتم إعلان الصفقة بصورة رسمية يوم (الأربعاء) المقبل. وفق “أخبار 24”.
وكان ليفربول قد أعلن في يونيو 2016 تعاقده مع ماني قادمًا من صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي.
All paperworks signed between FC Bayern and Liverpool, Sadio Mané deal completed and sealed. Three year deal, completed on player side. 🔴🔒 #FCBayern
▪️ Medical checks on Tuesday.
▪️ Presentation on Wednesday.
▪️ €32m final fee plus add-ons.
▪️ Potential “package”, €41m. pic.twitter.com/JJ18fR3dDx
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2022