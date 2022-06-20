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رياضة > الكشف عن موعد إعلان بايرن ميونخ ضم “ماني”
20/06/2022   8:47 م

الكشف عن موعد إعلان بايرن ميونخ ضم “ماني”

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أعلن الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، عن إتمام صفقة انتقال المحترف السنغالي بصفوف ليفربول الإنجليزي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأشار الصحفي الإيطالي، عبر تغريدة له اليوم (الإثنين)، إلى أن الفحوصات الطبية للاعب الدولي ستُجرى يوم غد (الثلاثاء) على أن يتم إعلان الصفقة بصورة رسمية يوم (الأربعاء) المقبل. وفق “أخبار 24”.

وكان ليفربول قد أعلن في يونيو 2016 تعاقده مع ماني قادمًا من صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي.

الكشف عن موعد إعلان بايرن ميونخ ضم “ماني”

رياضة
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