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جديد المحليات > بمناسبة اليوم العالمي لها.. تعرف على 5 منجزات تتميز بها المملكة في خدمة الـ”واي فاي”
21/06/2022   7:09 ص

بمناسبة اليوم العالمي لها.. تعرف على 5 منجزات تتميز بها المملكة في خدمة الـ”واي فاي”

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تبوؤ المملكة مكانة رائدة في تمكين الـ”واي فاي”، مع تقديم الحلول المبتكرة وإتاحة التقنيات المستقبلية.

وأوضحت الهيئة أن المملكة حققت عدداً من المنجزات في تمكين “الواي فاي”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لها، حيث تعد الأولى عالمياً في إجمالي الطيف الترددي لتلك التقنية.

وأضافت أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالمياً أيضاً في تخصيص النطاق “جيجا هرتز” في أقاليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تمكينها الجيل الحديث، من تقنيات الاتصال اللاسلكي عالي السرعة في المملكة، ووجود 60 ألف نقطة “واي فاي” مجانية. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن المنجزات تضمنت فوزها بجائزة الابتكار في تقنيات الـ”واي فاي” لعام 2020.

بمناسبة اليوم العالمي لها.. تعرف على 5 منجزات تتميز بها المملكة في خدمة الـ”واي فاي”

جديد المحليات
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