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جديد المحليات > مندوب المملكة لدى الجامعة العربية: التنسيق السعودي المصري مهم للتصدي لأزمات تهدد الأمن العربي
21/06/2022   7:09 ص

مندوب المملكة لدى الجامعة العربية: التنسيق السعودي المصري مهم للتصدي لأزمات تهدد الأمن العربي

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قال مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد، إن المملكة ومصر يقدمان دعمًا كبيرًا للدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا في إطار جامعة الدول العربية.

وأوضح “بن سعيد” أن هناك إرادة سياسية “سعودية – مصرية” تتناسب مع ثقل الدولتين السياسي عربياً ودولياً لتعزيز العمل العربي المشترك.

ولفت إلى أهمية الدور والتنسيق السعودي – المصري وأثره الكبير في التصدي لما واجهته الأمة العربية خلال العقود الماضية من أزمات شكلت تحديًا وخطرًا على الأمن العربي واستقرار الدول العربية.وفق “أخبار 24”.

مندوب المملكة لدى الجامعة العربية: التنسيق السعودي المصري مهم للتصدي لأزمات تهدد الأمن العربي

جديد المحليات
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