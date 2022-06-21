اتخذتْ مجموعة التنسيق العربية بفيينا إجراءات استجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية التي قد تواجه ملايين الأشخاص خلال الأشهر المقبلة، بحزمة أولية تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي.
وأوضحَ المدير العام لصندوق أوبك الدكتور عبدالحميد الخليفة عقب استضافته اجتماع رؤساء مؤسسات المجموعة، أن الـ 10 مليارات دولار تمثل إجمالي التزامات أعضاء مجموعة التنسيق العربية، ومن بين هؤلاء أعلن صندوق الأوبك بالفعل عن خطة عمل للأمن الغذائي بقيمة مليار دولار أمريكي، سيتم العمل بها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأعربَ أعضاء المجموعة العربية للتنسيق في بيان مشترك عن قلقهم البالغ بشأن الأزمة العالمية الحالية في الغذاء وأمن الطاقة؛ مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب بالفعل في أعقاب جائحة كورونا.
وجددت المجموعة تأكيد عزمها العمل على وجه السرعة، وعلى نطاق واسع وبالتنسيق للاستجابة للأزمة العالمية وتحدياتها الشاملة التي تؤثر، أو تهدد بالتأثير على سُبل عيش الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، وتصميم مبادرات مشتركة لمكافحة الأزمة. وفق “أخبار 24”.
وتضم مجموعة التنسيقِ العربية 10 مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، هي: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.