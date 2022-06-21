بعد حصد ذهب آسيا.. ماذا قدم سعد الشهري في مشواره مع “الأخضر”؟

قاد المدرب الوطني سعد الشهري، المنتخب الأولمبي لتحقيق لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، في حدث لأول مرة، بعد وصول الأخضر للمباراة النهائية مرتين في وقت سابق وتعرضه للخسارة، ليتمكن الشهري من حصد اللقب لأول مرة في تاريخ المملكة.
وفاز المنتخب الوطني الأولمبي بكأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز في المباراة النهائية على أصحاب الأرض والجمهور أوزبكستان بنتيجة هدفين دون رد.
وكان الشهري قد قاد المنتخب الوطني تحت 19 عاما للحصول على المركز الثاني في كأس آسيا عام 2016، وأعقبه التأهل لكأس العالم “تحت 20” عام 2017 والوصول لدور الـ16 في البطولة.
وتمكن سعد الشهري من تحقيق وصافة كأس آسيا “تحت 23” في نسخة عام 2020 بعد الخسارة من كوريا الجنوبية في نهائي البطولة.
وقاد الشهر المنتخب الأولمبي إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وأخيرا تُوج ببطولة كأس آسيا “تحت 23” 2022.
وخاض المدرب سعد الشهري مع الأخضر 11 مباراة آسيويا، فاز 8 وخسر مباراة وتعادل في مباراتين، كما قاد سعد الشهري منتخب تحت 23 في وقت سابق، إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وتعود بداية الشهري كلاعب في الفريق الأول بنادي الاتفاق في 1998، وكان حينها قائداً لمنتخب السعودية للشباب في كأس العالم 1999. وفق “أخبار 24”.
وبعد تجربة الاتفاق، انتقل الشهري إلى صفوف النصر الذي كان يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية في البرازيل، وبقي معه لمدة 4 مواسم قبل الابتعاد بسبب ظروفه العملية.
وبدأ الشهري مشواره في التدريب عن طريق منتخب تعليم المنطقة الشرقية، كمدرب في بطولة التعليم مع منتخب تعليم الشرقية في موسم 2008.
وفي 2010 صعد الشهري بفريق القادسية للناشئين إلى الممتاز، وبعدها بموسم حققنا لقب الدوري، وانتقل الشهري بعد ذلك لمنتخب الشباب كمساعد مدرب، قبل العودة من جديد إلى الأندية، حيث قاد شباب نادي النصر وحقق برفقتهم لقب الدوري، إلا أنه لم يستمر طويلاً، ليتسلم زمام الأمور في الأخضر الشاب كمدرب.
وعاد الشهري في عام 2017، لتدريب الأندية عبر بوابة الاتفاق، خلفاً للصربي ميودراغ يسيتش، قبل أن يعلن الاتحاد السعودي في مارس 2018 تكليف الشهري بتدريب المنتخب الأولمبي.