رسميًا.. النصر يعلن رحيل جوناثان رودريجيز للدوري المكسيكي

كشف نادي النصر عن وصوله إلى اتفاق مع نادي كلوب أمريكا المكسيكي بشأن المهاجم الأورجواياني جوناثان رودريجيز.
وأعلن نادي النصر عبر حسابه على “تويتر” موافقته على بيع عقد رودريجيز لنادي كلوب أمريكا المكسيكي.
وكان النصر قد تعاقد مع جوناثان رودريجيز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من كروز أزول.
وافقت إدارة نادي #النصر على بيع عقد اللاعب الأوروغوياني جوناثان رودريغيز لنادي كلوب أمريكا المكسيكي .
مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع #العالمي 💛
ومتمنين له التوفيق 🙏 pic.twitter.com/jWPsVSIBt1
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 20, 2022
وفق “أخبار 24”.