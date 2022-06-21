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رياضة > رسميًا.. النصر يعلن رحيل جوناثان رودريجيز للدوري المكسيكي
21/06/2022   7:09 ص

رسميًا.. النصر يعلن رحيل جوناثان رودريجيز للدوري المكسيكي

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كشف نادي النصر عن وصوله إلى اتفاق مع نادي كلوب أمريكا المكسيكي بشأن المهاجم الأورجواياني جوناثان رودريجيز.

وأعلن نادي النصر عبر حسابه على “تويتر” موافقته على بيع عقد رودريجيز لنادي كلوب أمريكا المكسيكي.

وكان النصر قد تعاقد مع جوناثان رودريجيز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من كروز أزول.

وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. النصر يعلن رحيل جوناثان رودريجيز للدوري المكسيكي

رياضة
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