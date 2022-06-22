بالفيديو.. رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني: اتفاقيات بين المملكة والأردن تخص الأمن الغذائي والطاقة والنقل

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني حمدان السمرين، إن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأردني، على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى عمان، تتضمن عدة قطاعات مثل الأمن الغذائي ومجال الطاقة وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والعقار.
وأوضح “السمرين” خلال لقائه في قناة “الشرق بلومبرج”، أن الأمن الغذائي يأتي على أولوية طاولة النقاش في الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني، وكذلك الطاقة المتجددة والنظيفة، مبينًا حرص البلدين على التوسع في مجال الطاقة، حيث هناك اتفاقية لتأهيل عدد من المتدربين في مجال الطاقة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك فجوة بين اقتصاد المملكة والأردن من حيث الناتج المحلي، الذي يتجاوز في المملكة 833 مليار دولار، بينما يبلغ في الأردن 43 مليارًا، منوهًا إلى ارتفاع نسبة البطالة في الأردن والتي تبلغ 23 %، في حين تصل 6.9 % بالمملكة، وهو ما يدعو إلى التقارب الاقتصادي بينهما.
رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني حمدان السمرين: الاتفاقيات مع الأردن تخص الأمن الغذائي ومجال الطاقة وقطاع النقل والخدمات اللوجستية#ولي_العهد_في_الاردن#اتحاد_الغرف_السعودية
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— اتحاد الغرف التجارية السعودية (@CSC_SA) June 21, 2022