تضمن تفعيل الاتفاقيات في مجالات التعاون الدفاعي .. بيان ختامي لزيارة ولي العهد إلى تركيا

صدر بيان ختامي مشترك لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا، والتي كانت آخر محطاته الخارجية ضمن جولته التي استمرت لعدة أيام وشملت مصر والأردن.
واستقبل ولي العهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي، كما عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين.
جرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف الجوانب، وتم التأكيد على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تطوير التجارة البينية
وناقش الجانبان سبل تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات، مشيدين بالمقومات الاقتصادية الكبيرة للبلدين بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستثمار، والتجارة، والسياحة، والترفيه، والتنمية، والصناعة، والتعدين، وغيرها.
ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية )بما في ذلك المقاولات(، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة، واتفقا على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي التركي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين.
مجالات الطاقة
وأعرب الجانبان عن تطلعهما للتعاون في مجالات الطاقة، ومنها البترول وتكريره والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود المنخفض الكربون والهيدروجين، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.
ترحيب تركي بمبادرات المملكة الخضراء
وفي مجال البيئة والتغير المناخي، رحبت تركيا بإطلاق المملكة لمبادرتي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين.
وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقية المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، كما أكدا دعمهما للمبادرتين اللتين أطلقتا خلال ترؤس المملكة لاجتماعات مجموعة قمة العشرين 2020، وهما “المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية ومبادرة “منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية”.
واتفق الطرفان على تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمدن الذكية، وتشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات على التعاون.
دعا الجانب التركي الصناديق الاستثمارية العاملة في بيئة ريادة الأعمال السعودية للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا، وإقامة شراكات معها.
تعاون تكنولوجي
واتفق الطرفان على تعزيز واستمرار العلاقات بين “مؤسسة المواصفات التركية”، و “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس” في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين المؤسستين المعنيتين.
كما اتفقا على تبادل زيارات العلماء، في نطاق بروتوكول التعاون الموقع بين مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا “توبيتاك” و “مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا” في عام 2016.
تعاون اقتصادي
أكد الطرفان على ضرورة تعزيز وتطوير أنشطة التعاون بين “إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا”، و”الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية”.
تعاون دفاعي
وفي الشأن الدفاعي، اتفق الجانبان على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات التعاون الدفاعي، وتعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
تعاون عدلي
اتفق الطرفان على تعزيز التعاون العدلي، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في المجالين القضائي والعدلي.
تعاون سياحي
أكد الجانبان على أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتعزيز العمل المشترك بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته حسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.
أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون بين هيئات الطيران المدني الوطنية، وتسهيل الإجراءات الإدارية لعمليات شركات الطيران.
تطوير صحي
اتفق الطرفان على عزمهما على تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجال الصحة، وسيقوم الطرفان باستكشاف فرص التعاون في مجال الاستثمارات الصحية.
تعاون دولي
وأعرب الجانب السعودي عن امتنانه لدعم تركيا لترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030.
وأكد الطرفان سعيهما لتكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعم الحلول السياسية لكافة الأزمات في دول المنطقة مع التأكيد على عدم المساس بسيادة أي منها، والسعي لكل ما من شأنه إبعاد دول المنطقة عن التوترات، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها.
كما أكد الطرفان عزمهما على زيادة التعاون والتنسيق الفعال بينهما في إطار المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها منظمتا التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. ومواصلة تعاونهما الوثيق بما يضمن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
وعبر الأمير محمد بن سلمان عن شكره لحسن ضيافة الرئيس التركي، وكذلك الألفة والمحبة اللتين سادتا خلال زيارته والوفد المرافق له. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، ثمن أردوغان جهود المملكة في تنظيم موسم الحج للعام الماضي 1442، رغم التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وما تبذله لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار معبراً عن ارتياحه لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين هذا العام، وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير على جهودهما في هذا الشأن.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان عزمهما على مواصلة تطوير التعاون على أساس الأخوة التاريخية؛ لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، ومستقبل المنطقة بما يحقق المنفعة للجميع.