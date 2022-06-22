“كفاءة الإنفاق” تعلن الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز العملي

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”، اليوم (الأربعاء)، عن الجهات الحكومية الحاصلة على جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق في دورتها الرابعة.
وركّزت الجائزة في هذه الدورة على معايير محددة خاصة بالتقييم العام، إضافةً إلى معايير للفرص الإبداعية ومدى تأثيرها على المجتمع والفرد، فضلاً عن جائزة التميز العلمي التي خصصت للجهات التي قامت بتنفيذ مبادرات كفاءة الإنفاق.
وتضمّنت الجهات الحكومية الحاصلة على الجائزة: وزارات (الدفاع، والصحة، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، إضافة إلى رئاسة أمن الدولة، والمباحث العامة، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
كما حصلت على جائزة التميز العملي: “أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة منطقة القصيم، وأمانة منطقة عسير، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك سعود، وجامعة جدة، وإمارة المنطقة الشرقية، وجامعة الملك خالد، وأمانة الطائف، والمؤسسة العامة للحبوب”.
فيما حصلت على جائزة التميز المؤسسي: وزارات (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والمالية، والدفاع، والعدل) إضافة إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجامعة جدة، وجامعة تبوك، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك خالد، والجامعة السعودية الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
كما حصلت على الجائزة أيضاً: “المديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والمديرية العامة لحرس الحدود، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ورئاسة الاستخبارات العامة، والمباحث العامة، وأمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها، وأمانة العاصمة المقدسة والبلديات التابعة لها، وأمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة”.
بينما حصدت كلٌّ من المؤسسة العامة للحبوب في فرصة تحسين ممارسات الشراء في مناقصات القمح العالمية، ووزارة الصحة في مركزية النقل الإسعافي، والمديرية العامة للسجون في العيادات الافتراضية بالشراكة مع وزارة الصحة، وأمانة محافظة الطائف والبلديات التابعة لها في إنشاء شبكة متكاملة لتجميع المياه الجوفية، وإعادة استخدامها بشكل أفضل لتحسين جودة الحياة في حي الوسام”.
وحصدت جامعة الملك سعود في تحليل هرمون النمو التحفيزي المختصر على جائزة الفرص الإبداعية في كفاءة الإنفاق، في حين تُوجت بدرع التميز في كفاءة الإنفاق وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وجامعة جدة”.
وتهدف الجائزة نصف السنوية التي تنظمها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى تحقيق الاستدامة ورفع الجهوزية الفردية والمؤسساتية؛ بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق بشكلٍ ذاتي ومستدام، من دون التأثير على جودة الخدمات التي يتم تقديمها على مختلف الأصعدة، وطبقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية.