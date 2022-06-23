وزير المالية يدعو للنظر في أمن إمدادات الطاقة بشكل متوازٍ مع تحديات المناخ

دعا وزير المالية محمد الجدعان إلى النظر في أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية بشكل متوازٍ مع تحديات المناخ، لافتاً إلى أنه لن تتمكن أي دولة من النمو والازدهار دون توافر مصادر طاقة موثوقة لديها.
ونوه الجدعان إلى ضرورة عمل الدول الأعضاء معاً من أجل بناء مستقبل قادر على الصمود أمام تغير المناخ، مبيناً أن دعم سياسات التكيف والتخفيف على حد سواء يتطلب وجود نظام مالي قوي ومنظم تنظيماً جيداً يوفر بيئة أعمال مستدامة.
كما دعا خلال مشاركته في المنتدى والاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي عُقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في العاصمة النمساوية فيينا، إلى الاستفادة من مجموعة الأموال الدولية الضخمة والمتزايدة في تمويل التحولات الخضراء العادلة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أثبتت خلال السنوات الأخيرة موثوقيتها في توفير الاستقرار لإمدادات الطاقة والحفاظ على الصحة الاقتصادية العالمية، موضحاً أن النقص الأخير في الوقود كان مدفوعاً إلى حد كبير بنقص القدرة على التكرير، الذي أعقبه نقص الاستثمار في النفقات الرأسمالية للطاقة.
وعلى هامش الاجتماعات الوزارية، وقع وزير المالية مذكرة تفاهم مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) تتصل بتعيين كفاءات من منسوبي وزارة المالية لدى الصندوق، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إتاحة الفرص للكفاءات السعودية للعمل لدى المنظمات الإقليمية والدولية.