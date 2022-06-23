وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، بالمدينة المنورة، اليوم (الخميس)، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة، قادمين من المملكة المغربية.
وتعد المملكة المغربية، ثاني دولة عربية تنفذ فيها المبادرة بعد الجمهورية التونسية، وكان في استقبال حجاج بيت الله ممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.
وأشاد الحجاج المغاربة، بمبادرة طريق مكة، التي دشنت أمس في مطار محمد الخامس الدولي، بمدينة الدار البيضاء، مؤكدين على كونها مكرمة تضاف إلى جهود المملكة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأكد الحجاج على كون المبادرة أسهمت في التخفيف عنهم، وسهلت إجراءات السفر عليهم، خاصة بعد طول فترة انتظارهم لأداء الفريضة بسبب ظروف جائحة كورونا. وفق “أخبار 24”.
وأعربوا عن امتنانهم للمملكة العربية السعودية على كل ما تقدمه لضيوف الرحمن؛ للرقي بمنظومة الخدمات المقدمة لهم.