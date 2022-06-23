“التجارة”: السجن سنتين وغرامة 1.2 مليون ريال لمُدانين بجريمة تستر في تجارة الحديد والمعادن

شهرت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، بمواطن ومقيم من الجنسية البنجلادشية؛ لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط إعادة تدوير حديد السكراب والمعادن غير الثمينة بالدمام.
وأوضحت أن المواطن صاحب المنشأة تستر على المقيم ومنحه صلاحية المتاجرة في تدوير وبيع الحديد والنحاس لحسابه الخاص دون ترخيص استثماري، وإبرام التعاقدات مع البائعين والمشترين وتوقيع العقود وتسليم الشيكات، وتصرفه في المنشأة تصرف المالك، وإخفاء وتهريب الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكماً بفرض عقوبة السجن لمدة سنتين على المقيم، وتغريم المُدانين 1.2 مليون ريال والتشهير بهما، إضافة إلى إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.