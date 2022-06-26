“تداول” تعتزم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة يوليو المقبل

أعلنت مجموعة تداول السعودية نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، وذلك في الرابع من شهر يوليو 2022، والتي ستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة”.
وأوضحت أن العقود المستقبلية للأسهم المفردة تعد ثاني منتج يتم طرحه في سوق المشتقات المالية السعودية، بعد إطلاق العقود المستقبلية للمؤشرات، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لتطوير سوق مالية متقدمة في المملكة.
وأشارت إلى أن العقود المستقبلية للأسهم المفردة ستمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق المالية السعودية.
ولفتت إلى أنه تم اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية للأسهم المفردة كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، وذلك بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية.
وأبانت أن الشريحة الأولى التي سيتم إطلاقها من العقود المستقبلية للأسهم المفردة ستكون بناءً على الشركات المدرجة التالية: (مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، وسابك، وإس تي سي، وكيان السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والمراعي، ومعادن). وفق “أخبار 24”.