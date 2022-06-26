افتتاح مركز طبي متنقل لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في المسجد النبوي

افتتح مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، مركزاً طبياً متنقلاً في ساحات المسجد النبوي، وذلك لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي خلال موسم الحج.
ويضم المركز المتنقل العديد من الأقسام الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة، والكوادر المؤهلة، بالإضافة لعيادات طوارئ وعيادات لطب الأسرة ومختبر وصيدلية، وسيارات إسعاف، ومركز للتنويم يضم 16 سريراً.
وسيقدم المركز الطبي الخدمات الإسعافية والعلاجية الحرجة لزوار المسجد النبوي في مجالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس والأزمات القلبية؛ وذلك على مدار الساعة.
وافتتح المركز اللواء فهد الجهني قائد المنطقة، واللواء الطبيب أحمد البريدي مدير المستشفى، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني ومدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي وعدد من المسؤولين. وفق “أخبار 24”.