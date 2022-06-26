مع اقتراب شهر ذي الحجة، يكثر الإقبال على شراء الأضاحي، إحياءً للسنة النبوية المشرفة. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز اشتراطات الأضاحي وكيفية اختيارها، وفقًا لما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة لتجنب حيل الغش في الحيوانات التي يلجأ إليها الباعة لتظهر بحجم أكبر.
طرق للغش في الأضحية
ويلجأ بعض الباعة إلى جعل الحيوان يشرب كمية كبيرة من الماء المخلوط بملح الطعام، ووضع الحيوانات على السيارة لتظهر أكبر حجمًا ولا يستطيع المشتري معرفة حالة الحيوان الصحية، فضلاً عن قيام بعضهم بربط الحيوان جالساً على الأرض بحيث يظهر بطنه أكبر ولا يستطيع الشخص معرفة عيوبه.
اشتراطات شكلية
وعندما تختار أضحيتك، عليك أن تراقب وقوف وحركة الحيوان، وأن تكون هذه الحركة بشكل وحيوية طبيعية دون هزال أو كسل أو عرج أو ترنح.
أيضًا عليك النظر إلى أنف الأضحية والتأكد من خلوه من الإفرازات الزائدة أو التقرحات والبثور، وأن تكون الأضحية تتنفس بشكل طبيعي، دون كحة أو عطس أو نهجان، إضافة إلى نظافة الفم وخلوه من زيادة إفرازات اللعاب أو سيلانه أو التقرحات أو البثور.
وعن الجلد؛ فيجب أن يخلو من الجروح والخراريج، والحشرات الخارجية، وأن تكون عين الأضحية لامعة، لا إفرازات فيها أو التهابات أو احمرار. وفق “أخبار 24”.
صوف الأضحية
يكون الصوف لامعا وناعما ولا يُقصف عند الشد ولونه طبيعي، مع خلوه من أي علامات للإسهال بوجود البراز ملتصقا بمؤخرة الحيوان وتحت الذيل وعلى الجزء الخلفي للأرجل الخلفية، وأن تكون المنطقة بين الفك السفلي خالية من أي تورم؛ لأن ذلك قد يدل على وجود مشكلات بالكبد أو ديدان كبدية.
عمر الأضحية
وهناك اشتراطات لعمر الأضحية وهي ألا يقل عمر الضأن عن 6 أشهر، والماعز عن سنة، والأبقار عن سنتين، والإبل عن 5 سنوات.
الشروط الشرعية
وهناك مواصفات شرعية يجب أن تتوفر في الأضحية، هي ألا تكون عوراء، أو مريضة بيّن مرضها، أو عرجاء، أو هزيلة.
ويكره أن تكون الأضحية مقطوعة الأذن والذَّنَب، أو مشقوقة الأذن طولا أو عرضا، أو مقطوعة الإلية والضرع، أو فاقدة الأسنان، أو الجماء (دون قرون)، أو مكسورة القرن.
أنواع الأضحية
وهناك شروط متعلقة بنوع الحيوانات التي يمكن التضحية بها، فيجب أن تكون من الأنعام كالإبل أو البقر أو الغنم، ولا يصح التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور.
أضاحٍ لا يجوز التضحية بها
أضحية الجلالة: وهي أضحية تأكل القمامة، ويجب البعد في الأضاحي عن التي تتغذى على النجاسات كالقمامة وغيرها.
أضحية تتغذى على الأعلاف والقمامة معًا: إذا كان أكل “الخراف” مختلطًا بين الزبالة والأعلاف الطبيعية ولكن يغلب تناولها الأعلاف فيجوز ذبحها وأكلها، أما إذا ربيت على أكل النجاسة ثم تم تطهيرها من الأكل النجس وتم علفها بالأعلاف الطبيعية حلّ لبنها وأكلُها.