رئيس هيئة الأركان ونائبه يستقبلان رئيس أركان القوات المسلحة القطرية

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، اليوم (الأحد)، رئيس أركان القوات المسلحة القطري الفريق الركن الطيار سالم بن حمد النابت والوفد المرافق له.
ورحب رئيس هيئة الأركان العامة برئيس أركان القوات المسلحة القطرية في بلده الثاني المملكة، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة.
فيما عبر رئيس الأركان القطري عن سعادته بزيارة المملكة، معرباً عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واستعراض آفاق التعاون العسكري، وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل الطرفان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.
كما استقبل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزار رئيس أركان القوات المسلحة بدولة قطر مقر التحالف الإسلامي العسكري بالرياض، واستمع لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وفي سياق آخر شهد نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم تدشين ورشة عمل مشتركة وتستمر لمدة يومين تحت مسمى (المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني )، والتي تنظمها وحدة حماية الأطفال بإدارة العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وفق “أخبار 24”.
وافتتح الورشة مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة رئيس فريق وحدة حماية الأطفال اللواء الطيار ركن عبد الله الحبابي، وقد رحب فيها بالمحاضرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وبالمشاركين من ضباط ومدنيين من القوات المشتركة في هذه الورشة.
#فيديو_الدفاع | معالي رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي معالي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، ويستعرضان آفاق التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. pic.twitter.com/NLdTUdW51t
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) June 26, 2022
#فيديو_الدفاع | جانب من إستقبال معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامه لمعالي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. pic.twitter.com/JtRMvBzQWq
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) June 26, 2022