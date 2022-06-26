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جديد المحليات > “تداول”: لدينا موافقات على إدراج 10 شركات جديدة بالسوق السعودية
26/06/2022   10:42 م

“تداول”: لدينا موافقات على إدراج 10 شركات جديدة بالسوق السعودية

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استعرض المدير التنفيذي للسوق المالية “تداول”، محمد الرميح، ملامح أداء السوق المالية في المملكة العام الجاري.

وأوضح، خلال مداخلة في قناة “الشرق”، أنه تم إدراج 26 شركة في السوق، كما أن هناك موافقات على إدراج 10 شركات جديدة بالسوق السعودية، ليصل عدد الشركات المدرجة هذا العام إلى 36 مع الربع الثالث من العام الجاري.

وأكد أن أداء السوق المالية بالمملكة من بين الأفضل على مستوى دول مجموعة العشرين، مشيرًا إلى ارتفاع الاستثمار المباشر من المستثمرين الدوليين.

وفق “أخبار 24”.

“تداول”: لدينا موافقات على إدراج 10 شركات جديدة بالسوق السعودية

جديد المحليات
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