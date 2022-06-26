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جديد المناطق > “الجمارك”: إحباط أكثر من 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كجم من المخدرات خلال 5 أشهر
26/06/2022   10:42 م

“الجمارك”: إحباط أكثر من 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كجم من المخدرات خلال 5 أشهر

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولات تهريب أكثر من 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كلجم من المخدرات خلال خمسة أشهر.

وأوضحت الهيئة أن المهربين حاولوا إدخال الممنوعات من خلال 465 حالة تهريب في إرساليات متنوعة عبر جميع المنافذ الجمركية، مبينةً أن حبوب الكبتاجون شكلت النسبة الأكبر في مضبوطات الحبوب المخدرة، إلى جانب مضبوطات الحشيش والهيروين، والكوكايين والشبو وغيرها.

ونوهت إلى أن العمل التكاملي والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود أسهما في كشف وإحباط تلك المحاولات، إلى جانب القبض على مستقبليها داخل المملكة.وفق “أخبار 24”.

“الجمارك”: إحباط أكثر من 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كجم من المخدرات خلال 5 أشهر

جديد المناطق
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