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جديد المحليات > “الأرصاد” تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة.. وهذه المدن الأعلى حرارة اليوم
26/06/2022   10:41 م

“الأرصاد” تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة.. وهذه المدن الأعلى حرارة اليوم

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استعرض المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، بعض ملامح حالة الطقس في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على مرتفعات عسير وجازان ومنطقتي مكة المكرمة والباحة، وذلك خلال الفترة من (الاثنين) إلى (السبت).

وتوقع حدوث نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية والشرقية لمنطقة الرياض، وكذلك على الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة وعسير وجازان، خاصة على الطرق السريعة. وفق “أخبار 24”.

وبشأن المدن الأعلى حرارة اليوم في المملكة، أكد المركز تسجيل كل من بقيق والدمام والقيصومة 47 درجة مئوية، لتكون بذلك أعلى المدن على مستوى درجات الحرارة في المملكة اليوم.

“الأرصاد” تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة.. وهذه المدن الأعلى حرارة اليوم

جديد المحليات
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