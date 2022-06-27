مستجدات كورونا.. الإصابات تواصل الارتفاع متجاوزة الألف وانخفاض الوفيات والحالات الحرجة

عاودت الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة القفز مجدداً كاسرة حاجز الألف حاجة، بتسجيل 1076 إصابة، بارتفاع قدره 249 حالة عن يوم أمس.
وبالتوازي ارتفعت أعداد المتعافين من الفيروس بشكل طفيف، بتماثل 983 شخصاً للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها 8 حالات عن المسجل أمس، لكن معدل التعافي عاد ليكون أقل من الإصابات الجديدة.
وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 773962 من أصل 792860 إصابة منذ بدء الجائحة بالمملكة، فيما لاتزال هناك 9696 حالة نشطة.
في المقابل انخفضت حالات الوفاة الناتجة عن كوفيد 19، إذ توفيت حالة واحدة فقط طبقاً لبيانات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، وهو ثلث العدد المسجل أمس. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 9202 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.
كما انخفضت الحالات الحرجة، إذ غادرت 5 حالات العناية المركزة، لينخفض إجماليها إلى 148 حالة حرجة.