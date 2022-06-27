المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة مساء الأربعاء المقبل

دعت المحكمة العليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأربعاء المقبل الموافق 30 ذي القعدة 1443هـ حسب تقويم أم القرى.
وأهابت المحكمة بكل من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وأملت ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع لعموم المسلمين. وفق “أخبار 24”.