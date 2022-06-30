صدور موافقة كريمة بترجمة خطبة عرفة إلى 14 لغة

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، عن صدور الموافقة الكريمة بالتوسع في ترجمة خطبة عرفة هذا العام إلى 14 لغة.
وأوضح اليوم (الخميس) أن اللغات التي ستترجم لها خطبة عرفة هي: (الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والأردية، والفارسية، والروسية، والصينية، والبنغالية، والتركية، والهوسا، والإسبانية، والهندية، والتاميلية، والسواحلية).
وأكد أن هذا التوسع يجسد اهتمام القيادة بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالمين. وفق “أخبار 24”.