اتفاقية سعودية صينية لتصنيع أحدث الرافعات لاستقبال السفن الضخمة في ميناء الدمام

وقعت الشركة السعودية العالمية للموانئ اتفاقية مع شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة لتصنيع 3 رافعات حاويات ساحلية جديدة تعد الأحدث تقنيًا في نوعيتها، وذلك لاستقبال السفن الضخمة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تُعد جزءًا من التزامها بتطوير ميناء الملك عبد العزيز حتى يصبح مركزًا عالميًا تنافسيًا مُستدامًا للحاويات وفق عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها مع الهيئة العامة للموانئ والخطة الاستثمارية البالغة قيمتها 7 مليارات ريال.
وأضافت أن الرافعات الجديدة تتميز بإمكانية الوصول لـ 25 صفا كحد أدنى، ما يسهم في استقبال السفن المتطورة والضخمة بكامل الإنتاجية وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى إمكانية تجهيزها بألواح توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقدرات التشغيل عن بعد بما يتماشى مع توجهات تحقيق الاستدامة وأتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري أن هذه الاتفاقية تواكب التغيرات المستمرة في صناعة القطاع البحري وما يتطلبه من تطوير الأداء اللوجستي وموانئ الحاويات في المملكة نظرًا لموقعها الإستراتيجي.من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ عبد الله الزامل أن الشركة مستمرة في إسهاماتها لتحويل المملكة إلى قوة لوجستية عالمية داعمة لأهداف رؤية 2030، من خلال النظر في إمكانات استخدام الطاقة المتجددة في عمليات الرافعات الساحلية المستقبلية.