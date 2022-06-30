“البلدية والإسكان” و”الحكومة الرقمية” توقعان اتفاقية لاعتماد “بلدي” كمنصة قطاعية مشتركة

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الحكومة الرقمية اتفاقية إطارية لدعم وتمكين البرنامج الاستراتيجي للتحول الذكي في الأعمال والبيانات، تتضمن تفعيل اعتماد منصة “بلدي” كمنصة قطاعية مشتركة لتقديم الخدمات البلدية الرقمية على مستوى المملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع البلدي ورفع جودة الخدمات المقدّمة، لتحقيق عدد من المستهدفات التي تتضمن رفع مستوى النضج الرقمي لخدمات عملاء القطاع في منصة مشتركة لتقديم خدمات رقمية تراعي متطلبات واحتياجات العملاء، ما سينعكس على كفاءة الإنفاق وترشيده للأعمال الرقمية مع أمانات المناطق. وفق “أخبار 24”.
وبموجب الاتفاقية، ستقدّم الهيئة الدعم للوزارة في عدّة مسارات عمل، تتضمن دعم تطوير الخدمات البلدية الرقمية، وتوحيد مراكز البيانات والاتصالات، وبرنامج التجربة الرقمية، كما ستقدم الهيئة الدعم والتمكين المعرفي والاستشاري في التحول الرقمي، وتطبيق برنامج “التجربة الرقمية” مع الوزارة والأمانات كإطلاق تجريبي.
ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي راجحي، فيما مثّل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ للأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر الشمري.