أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق الشرقية والرياض ونجران وكذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان.
وأشار إلى أن الرياح النشطة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مضيفاً أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستشهد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ستكون: (42 درجة بمكة المكرمة، و41 درجة بالمدينة المنورة، و45 درجة بالرياض، و43 درجة في بريد، و46 درجة في الدمام، و38 درجة بجدة).