“نقابة السيارات” تطلق منصة “ضيف” في إطار التحول الرقمي لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت النقابة العامة للسيارات في ظل سعيها للتحول الرقمي “منصة ضيف” لخدمة ضيوف الرحمن، وتفعيل الجانب التقني في إنجاح سير حركة النقل بذكاء وأمان خلال موسم حج هذا العام؛ وذلك ضمن العمل على أتمتة جميع عمليات النقابة.
وأوضح رئيس قسم إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي في النقابة كمال جوهرجي: أن هذه المنصة التي تعد أحد منتجات مركز معلومات النقل تركز على سلامة الحجاج، من خلال فحص الحافلات في المخازن، وتسجيل نتائج الفحص في التطبيق، إضافة إلى إصدار جميع أوامر خروج ودخول الحافلة من المخازن عبر التطبيق بكل يسر وسهولة.
وأضاف أن المنصة تتيح لجميع الجهات المعنية التي تتكامل في منظومة الحج خاصية التمكن من تحديد مواقع الحافلات الخاصة بها بنسبة 85 % وحتى تصل إلى نسبة 98 ٪، مبيناً أنها مرت بـ3 مراحل هي: مرحلة الدراسة والتخطيط، ومرحلة البناء، ومرحلة التشغيل. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن المنصة تقدم خدمات نوعية ورقمية من عمليات إدارية والتحكم والجدولة لما يقارب الـ 17 ألف حافلة مستخدمة في المشاعر المقدسة وما يزيد عن مليوني حاج، مبيناً أنه تم تزويدها بمنصة ويب ضخمة وGPS تتيح للمستخدمين ذوي الصلاحية مراقبة عمليات النقل والتوقع وتحركات الحافلات.