كشفت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، حقيقة ظهور فيروس جديد منتشر خلال هذه الأيام.
وأوضحت الوزارة أن هناك مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية المسببة لنزلة البرد، ومنها مجموعة موجودة حالياً، وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا الموسمية ولكن بحدة أقل.
وبينت أنه يوجد أكثر من 20 نوعاً من الفيروسات المسببة للزكام ونزلات البرد، ومن أهمها: الفيروس الأنفي “راينو”، ويعتبر الأكثر شيوعاً وينتشر عادة في فصلي الربيع والخريف، وفيروس نظير الإنفلونزا البشرية، حيث يتسبب بأعراض شبيهة جداً لأعراض الإنفلونزا وتوجد منه 4 فصائل إحداها تنتشر في بداية فصل الصيف، وتتواجد طوال العام. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الفيروس المخلوي التنفسي يدخل أيضاً ضمن الفيروسات المسببة للزكام ونزلات البرد؛ وهو يصيب عادة الأشخاص الأصغر سناً، وقد يسبب أعراضاً تشبه أعراض الربو، وقد يستدعي للتنويم وهو موجود في أغلب أشهر السنة، ولكن عالمياً تزداد الإصابة به في فصل الخريف.
ونوهت إلى أنه لا يوجد علاج لنزلات البرد، ولكن يمكن أخذ الأدوية المسكنة والخافضة للحرارة بعد استشارة الطبيب.