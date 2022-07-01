“الخطوط السعودية” تطلق رحلات مباشرة بين المملكة وجزيرة ميكونوس اليونانية

أطلقت الخطوط الجوية السعودية، رحلاتٍ مباشرةٍ بين المملكة وجزيرة ميكونوس اليونانية؛ وذلك في إطار تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها إلى الوجهات التي تشهد طلباً متزايداً على السفر.
وأوضحت أنها ستسير 3 رحلاتٍ مباشرة أسبوعياً اعتباراً من اليوم (الجمعة)، وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، مضيفة أن الرحلة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار ميكونوس مافروغينوس تستغرق نحو 4 ساعات.
وأشارت إلى أنها اختارت للرحلات الجديدة من وإلى ميكونوس الطائرة إيرباص A320، التي تحتوي على 20 مقعداً على درجة الأعمال، بالإضافة إلى 90 مقعداً على درجة الضيافة، بينما يمكن لجميع الضيوف الاستمتاع بنظام الترفيه الجوي الذي يضم أكثر من 5 آلاف ساعة ترفيه، إلى جانب خدمة الإنترنت أثناء الرحلة. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن شبكتها الواسعة من الرحلات المنتظمة والموسمية تضم أكثر من 100 وجهة عبر أربع قارات منها 18 مطاراً في أوروبا.
وتعد ميكونوس أحد أشهر الجزر اليونانية، وتتميز بموقعها الذي يتوسط مجموعة جزر سيكلاديس في بحر إيجة، وهي تعرف بشواطئها الساحرة، وتنوع مرافقها، وأنشطتها السياحية، فضلاً عن الأطباق المتوسطية الشهية.