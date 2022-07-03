بأكثر من 190 ألف عقد.. “إيجار”: شهر يونيو الأعلى في توثيق العقود

أعلن برنامج إيجار تسجيل شهر يونيو 2022 أكثر من 192 ألف عقد إيجار موثّق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، ويعد الرقم الأعلى لتوثيق العقود خلال شهر واحد منذ إطلاق الشبكة.
وأوضح البرنامج أن العقود السكنية والتجارية الموثقة منذ بداية العام وحتى شهر يونيو تجاوزت 982 ألف عقد، بارتفاع يصل إلى 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مبيناً أن ارتفاع العقود الموثقة يرجع لتطوير الشبكة لعدد من الخدمات والمزايا في يونيو 2021.
وأكد “إيجار” أن البيئة الإيجارية التي يعمل على تطويرها والخدمات التي يقدمها البرنامج أسهمت في الارتقاء بقطاع الإيجار العقاري ورفع كفاءته وتسهيل عملياته الإيجارية وإجراءاتها، ما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ويقلل المخاطر عبر حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتحقيق تطلعاتهم. وفق “أخبار 24”.