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جديد المحليات > إرشادات صحية للحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من العدوى في الحج
04/07/2022   12:46 م

إرشادات صحية للحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من العدوى في الحج

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قدمت وزارة الصحة، عددًا من الإرشادات الصحية للحجاج خلال موسم الحج 1443هـ، وذلك للحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من العدوى.

ونصحت الوزارة، الحجاج بالحرص على نظافة الإحرام، وتجنب عادة البصق على الأرض، وضرورة استخدام المناديل عند السعال، والاغتسال بالماء والصابون، والحرص على نظافة الفم والأسنان، وتغيير الملابس بملابس أخرى نظيفة بشكل مستمر، لافتة إلى أهمية جلب عدد كاف من ملابس الإحرام وتغييرها بشكل دوري.

وأكدت الوزارة على ضرورة ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار للوقاية من العدوى لتعزيز النظافة الشخصية وتقليل وصول الجراثيم، مبينة أن المدة الكافية لغسل اليدين من 40 إلى 60 ثانية.

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وفق “أخبار 24”.

إرشادات صحية للحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من العدوى في الحج

جديد المحليات
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