وزير الصحة: المملكة تمتلك أفضل منظومة للرعاية الصحية.. وسنعزز دور القطاع الخاص

أكد وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل، اليوم (الاثنين)، أن المملكة تمتلك أفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة، ولديها بنية تحتية متقدمة في البحث العلمي.
وأوضح أن صحة الإنسان جاءت على رأس الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار؛ من أجل الوصول إلى حياة صحية أفضل، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز من القدرة على مواجهة التحديات التي تواجهها الأنظمة الصحية، ومنها الأمراض المزمنة.
وأضاف أن المملكة تحتل المركز الثاني عالمياً في معدلات السمنة المفرطة لدى الأطفال، إلى جانب استيرادها معظم الاحتياجات الطبية؛ لافتاً إلى أن البحث والتطوير والابتكار سيعمل على تجاوز تلك التحديات بتطوير طرق فعالة لعلاج الأمراض المزمنة، والمساهمة في توفير الرعاية الصحية عالية الكفاءة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق أولوية صحة الإنسان، وسيتم تعزيز دوره في تحويل الأبحاث والابتكارات إلى حلول ومنتجات ذات جدوى اقتصادية؛ وذلك من خلال بناء شراكات مع مراكز الأبحاث والجامعات الوطنية والعالمية، ودعم استقطاب المواهب للمشاركة في مشاريع البحث والابتكار والتطوير في القطاع الصحي.
#فيديو_واس| وزير الصحة: المملكة تمتلك أفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة ولديها بنية تحتية متقدمة في البحث العلمي، وجاءت صحة الإنسان على رأس الأولويات الوطنية، للبحث والتطوير والابتكار، من أجل الوصول إلى حياة صحية أفضل بإذن الله.#للإنسان_نبتكر | #واس_عام pic.twitter.com/uHdS46z4Qm
— واس العام (@SPAregions) July 4, 2022