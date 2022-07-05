أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية إرفاق المستندات في البرنامج، وذلك بعد التعديلات الجديدة وإعادة فتح باب التسجيل، لافتًا إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق التقريبية من خلال استخدام حاسبة الدعم.
وبيّن البرنامج أن إرفاق المستندات يلزمه أولاً تسجيل الدخول على بوابة البرنامج، ثم الضغط على تفاصيل الطلب، واختيار إدارة المرفقات، ثم النقر على نوع المرفق، وأخيراً إضافة المستند والضغط على حفظ.
وأشار إلى طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة الاستحقاق، من خلال فتح بوابة حساب المواطن، والضغط على الحاسبة التقديرية، حيث سيظهر مبلغ الاستحقاق التقديري، بعدها تحديد الحالة في الخيارات، ثم الضغط على خيار احسب. وفق “أخبار 24”.
وأعلن البرنامج أنه سيتم إيداع الدفعة الـ56 من الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم غد (الأربعاء)، وسيشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.