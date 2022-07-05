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جديد المحليات > “الجمارك” تعلن عن مزاد علني لبيع “حافلات” في جمرك ميناء ينبع
05/07/2022   9:48 ص

“الجمارك” تعلن عن مزاد علني لبيع “حافلات” في جمرك ميناء ينبع

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “حافلات” في جمرك ميناء ينبع، يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022م.

واشترطت الهيئة لدخول المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، لافتة إلى أن المشاركة تقتصر في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

وأبانت أنه يجب على المشتري دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع عمولة السعي وقدرها 5 2%، علاوة على قيمة البيع، بجانب قيام المشتري بإخراج الحافلات المباعة خلال 3 أيام للحافلات برسم الوارد، و10 أخرى أمام الحافلات برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

 حافلات تشليح

وفق “أخبار 24”.

“الجمارك” تعلن عن مزاد علني لبيع “حافلات” في جمرك ميناء ينبع

جديد المحليات
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