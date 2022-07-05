“الغذاء والدواء” تستعرض مهامها في موسم الحج

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي، دور الهيئة في خدمة الحجاج، وضمان سلامة الغذاء والدواء في موسم الحج.
وأوضح أن الهيئة، بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، تشرف على مطابخ الإعاشة، وتستخدم ضوابط جديدة لسيارات نقل الأغذية؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة الالتزام بالاشتراطات خلال السنوات الثلاث الماضية من 93% إلى 99%.
وأشار إلى أنه يوجد عمل تشاركي ومنسق مع وزارة الحج والعمرة، بحيث يتم استقبال متطلبات الحج الطبية من بعثات الحج، ثم ترسل للمنافذ لكي يتم فسحها، مؤكداً أنه يتم توعية العاملين وتدريبهم، كما يتم توعية الحجاج بأكثر من 12 لغة. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن دور الهيئة في الحج يتمثل في عدد من المهام، تشمل اعتماد المواصفات واللوائح الفنية للغذاء، والعمل الميداني بالتفتيش على المصانع والمستودعات.