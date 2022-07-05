أمير عسير يوجه بتمديد عمل المراكز الصحية والصيدليات المناوبة خلال فترة الصيف

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، القطاع الصحي بزيادة عمل المراكز الصحية المناوبة بالمنطقة، وتكثيف الجولات الميدانية؛ وذلك استعداداً لاستيعاب الأعداد المتوقعة خلال فترة الصيف، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
من جانبها، كلفت صحة عسير 105 مراكز صحية مناوبة، منها: 9 مراكز صحية تعمل على مدار الساعة، و20 مركزاً صحياً يعمل 16 ساعة، و84 صيدلية داخل المراكز الصحية لخدمة المستفيدين، إضافة إلى 59 صيدلية تجارية بنظام وصفتي، وتشغيل مركز أبها الطبي بالمستشفى الميداني لاستيعاب الأعداد المتوقعة خلال الصيف. وفق “أخبار 24”.
وفي المقابل، كلفت صحة بيشة 42 مركزاً صحياً مناوباً بالعمل خلال فترة الصيف، منها: 6 مراكز صحية تعمل على مدار الساعة، و6 مراكز صحية تعمل 16 ساعة.