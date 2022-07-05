بعد توجيهه أمس.. مغردون يتداولون كلمة ولي العهد: “مصلحتي أن يكون المواطن راضيًا”

أعاد مغردون على مواقع التواصل، تداول كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في لقاء تلفزيوني سابق، حول حرصه على مصلحة المواطن وخدمته والعمل على توفير حياة كريمة له.
وأكد ولي العهد في لقاء تلفزيوني قبل أكثر من عام، مع الإعلامي عبدالله المديفر، أنه من مصلحته أن يكون الوطن عزيزا وينمو وأن يكون المواطن راضيا كل يوم أكثر من اليوم الذي يسبقه.
وأبان أن دوره وواجبه أن يبني للمواطن مستقبلا طويل الأمد مستمرا في النمو، لافتا إلى أن هذا الأمر سيكون خلال سنوات قليلة وأنه لولا جائحة كورونا التي أثرت على العالم لكانت الظروف أفضل بكثير. وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك عقب تأكيد ولي العهد خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة، أمس (الإثنين)، على أهمية مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الأزمات التي تجتاح العالم والتي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار.