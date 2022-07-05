أجرت الهيئة العامة للنقل 79 ألف فحص وتحقق لوسائل نقل الحجاج، وذلك مع بدء قدوم الحجاج إلى العاصمة المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 1443 هـ.
وأثبتت الفحوصات جودة وسائل النقل والخدمات، لافتة إلى أن نسبة امتثال مقدمي خدمات النقل بلغت 91%.
وشددت على استمرار فرق الرقابة في تكثيف العمليات في مداخل مكة المكرمة والمطارات ومحطات القطار للتأكد من التزام مركبات الأجرة وحافلات النقل والشاحنات الناقلة لأغذية الحجاج والبضائع والأمتعة واستيفاء معايير الجودة الموضوعة من هيئة النقل مثل وجود أجهزة التتبع ونظافة المركبات ووجود قائد ومرشد في كل حافلة للحجاج.
وفق “أخبار 24”.