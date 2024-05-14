يتحدث ويقاطع ويمازح.. نموذج جديد لـ “ChatGPT”

كشفت شركة أوبن إيه.آي مطورة (تشات جي.بي.تي) أنها ستطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي يسمى “جي.بي.تي-40″، يمكنه إجراء محادثة صوتية واقعية والتعامل مع النصوص والصور، مبينة أنه سيكون متاحا في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتتيح الإمكانيات الصوتية الجديدة للمستخدمين إجراء محادثة واقعية مع “تشات جي.بي.تي” والحصول على ردود في الوقت الفعلي دون أي تأخير، بالإضافة إلى مقاطعته أثناء التحدث.
وقال رئيس أوبن إيه.آي التنفيذي، سام ألتمان، إن الأمر يبدو ضربا من الخيال… لم يكن التحدث إلى جهاز كمبيوتر أمرا طبيعيا، والآن أصبح كذلك.
وظهرت قدرات المساعد الصوتي الجديدة لتشات جي.بي.تي. في أحد العروض التوضيحية، من خلال استعراض إمكاناته البصرية والصوتية للتحدث مع أحد الباحثين لحل معادلة رياضية على ورقة، كما ظهرت قدرته على الترجمة في الوقت الفعلي. في صورة هي أقرب إلى الخيال العلمي، حيث انخرط “تشات جي.بي.تي” ومحاوره في المزاح.
وأخبر الباحث، برنامج الدردشة الآلي أنه في حالة مزاجية رائعة، قائلا: “كم أنت مفيد ومدهش”، ليبادره “تشات جي.بي.تي” بالقول “توقف عن ذلك! أنت تجعلني أحمر خجلا!”.
من جهتها قالت كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في أوبن إيه.آي، ميرا موراتي، إن النموذج الجديد سيُطرح مجانا لأنه أكثر فعالية من حيث التكلفة من النماذج السابقة، مشيرة إلى أن نسخة “جي.بي.تي-40” المدفوعة ستكون أوسع نطاقا من المجانية. وفق “أخبار 24”.
وبعد إطلاقه في أواخر 2022، صُنّف “تشات جي.بي.تي” على أنه أسرع تطبيق على الإطلاق يصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا.