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رياضة > دياز: الهلال منحني كل شيء.. وأبحث عن مزيد من الألقاب
05/07/2022   3:00 م

دياز: الهلال منحني كل شيء.. وأبحث عن مزيد من الألقاب

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أعرب المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن سعادته البالغة باستمراره على رأس الجهاز الفني لبطل الدوري.

وقال دياز في تصريحات للحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر”: “الهلال هو النادي الذي منحني كل شيء، وبات يلامس عاطفتي بترابط وتلاحم إدارته ولاعبيه وجماهيره، وهذا يحفزنا دائمًا لمواصلة القتال والبحث عن الألقاب وتحقيق المزيد من النجاحات”.

وأضاف: “العودة لتدريب الهلال وخصوصًا المران الأول كان عاطفيًا جدًا بالنسبة لي، رؤية اللاعبين الذين أعرف 80% منهم، وتربطني بهم علاقة أب وأبنائه يراهم يتطورون ويكبرون ورؤية الشخص لعائلته مجددًا تجعل اللحظة عاطفية جدًا، كون هؤلاء اللاعبين منحوني الكثير من جانبهم”. وفق “أخبار 24”.

وجددت إدارة الهلال عقد رامون دياز لمدة عام إضافي، إثر قيادته الفريق للاحتفاظ بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

دياز: الهلال منحني كل شيء.. وأبحث عن مزيد من الألقاب

رياضة
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