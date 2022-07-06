طقس اليوم.. رياح معيقة للرؤية بنجران وجازان.. وغبار وأتربة في الرياض والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية وتحديداً صحراء الربع الخالي.
وأشار إلى أن نشاط الرياح السطحية التي قد تؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية سيستمر على منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن نشاط الرياح السطحية سيشمل كذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة وخاصة ينبع، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ستكون كالتالي: (44 درجة بمكة المكرمة، و40 درجة بالمدينة المنورة وجدة، و42 درجة بالرياض وبريدة، و45 درجة في الدمام).