“سعود الطبية”: هذا ما يجب على مرضى القلب الالتزام به في عيد الأضحى

قدمت إدارة التغذية بمدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح إلى مرضى القلب، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت سعود الطبية، أنه يجب على مرضى القلب توخي الحيطة والحذر من بعض الأغذية التي لا تناسب حالتهم الصحية كاللحوم الحمراء، التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والحلويات والفطائر.
وشدد أخصائي التغذية العلاجية بالمدينة، عبد الله المطيري، على ضرورة تناول مرضى القلب الوجبات الغنية بالألياف كالشوفان والحبوب الكاملة، لخفض الكوليسترول والمحافظة على الوزن الصحي، والتحكم في سكر الدم.
ونصح بالحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون الضارة والمشبعة واستبدالها ببدائل منخفضة الدسم والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وكذلك المكسرات والأفوكادو لخفض الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول النافع للجسم.
وتابع، أنه يجب الحرص على اختيار مصادر البروتين قليلة الدهن مثل السمك وصدور الدجاج وتجنب منتجات الألبان كاملة الدسم ولحوم الأعضاء الداخلية مثل الكبد والكلى.
وأكد على ضرورة الحرص على تناول الأطعمة قليلة الملح لتساعد في الحفاظ على صحة ضغط الدم، وتجنب ملح الطعام والأطعمة المعلبة والجاهزة والمخللات وغيرها، وأخيرًا تناول المزيد من الورقيات الداكنة والفواكه بكثرة لاحتوائها على مضادات أكسدة، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم. وفق “أخبار 24”.