أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقراراً في الحالات الحرجة و”التعافي”، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 534 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 32 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 798474 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى حدوث استقرار في منحنى الحالات الحرجة، حيث لم يتم تسجيل دخول أو خروج اي حالات جديدة من العناية المركزة، ليبقى إجمالي عدد الحالات الحرجة في مستوى الأمس وهو 143 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 774 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 782088 حالة.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل 3 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9215 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.