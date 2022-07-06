تجهيز مختلف الخدمات التي تسهم في راحتهم.. “منى” تتأهب لاستقبال مليون حاج لقضاء يوم التروية

أكملت الجهات العاملة في موسم حج هذا العام 1443 هـ استعداداتها لاستقبال مليون حاج يوم غدٍ في مشعر منى لقضاء يوم التروية.
وأنجزت وزارة الحج خطتها التشغيلية منذ وقت مبكرٍ والمتضمنة آلية تصعيد الحجاج، ومبيتهم في مشعر منى، والتي تتكامل فيها الأدوار مع بقية الجهات المعنية، وتشتمل على الخطط المرورية، وحركة النقل الترددية.
فيما أعلنت قيادات قوات أمن الحج جاهزيتها لتحقيق أمن الحجاج وسلامتهم من خلال توفير كامل الطاقات البشرية والآلية؛ ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والسلامة.
وتم تجهيز خدمات طبية وعلاجية متكاملة من خلال 4 مستشفيات، و26 مركزاً صحياً في مشعر منى، وهي: مستشفى الطوارئ بسعة 190 سريراً، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريراً، إلى جانب مستشفى منى الوادي بسعة 160 سريراً، ومستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريراً.
وتشتمل الخدمات الطبية في توفير النقل الإسعافي المكون من 100 سيارة إسعاف صغيرة، و75 سيارة إسعاف كبيرة، وكذلك 97 مركزاً إسعافياً تابعاً لهيئة الهلال الأحمر بأسطول يضم 320 سيارة إسعاف، و6 طائرات إسعاف جوي، و9 دراجات نارية، و4 عربات جولف، إضافة إلى 4 عربات إمداد طبي، و16 عربة من الاستجابة النوعية، وسيارات خدمة لدعم العمل الإسعافي والإداري يباشرها 1288 كادراً طبياً. وفق “أخبار 24”.
ووفّرت شركة المياه الوطنية مخزوناً تشغيلياً واستراتيجياً لضخ 2.4 مليون متر مكعب عبر شبكاتها في مشعر منى، فيما عزّزت الشركة السعودية للكهرباء خدماتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال 46 مشروعاً جديداً.
أما جمعية الكشافة السعودية فسخرت 2.2 ألف كشاف لخدمة ضيوف الرحمن، موزعين في أرجاء مشعر منى من خلال برامج الخدمة الكشفية في معسكرات “منى الجبل، ومشعر منى، ومنى الوادي، ومنى الجديد، والجمرات”.