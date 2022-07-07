أكدت هيئة الهلال الأحمر أنها أنهت استعداداتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1443هـ، بأكثر من 2000 من الكوادر البشرية، منهم 1288 من الكوادر الطبية، ما بين أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ، موزعين على 97 مركزًا إسعافيًا في العاصمة المقدسة ومشعر منى ومزدلفة وعرفات ومجمع الإسناد والمراكز الموسمية التي يمر من خلالها الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت الهيئة أنها استعانت بـ335 من القوى البشرية للدعم اللوجستي للعاملين في الميدان، تم دعمهم بأكثر من 377 من أسطولها الإسعافي الذي يتكون من 192 سيارة و128 سيارة تابعة لوحدة الاستجابة المتقدمة و6 من طائرات الإسعاف الجوي و9 دراجات نارية و4 من عربات القولف، إضافة إلى 4 من عربات الإمداد الطبي و16 عربة من الاستجابة النوعية، وسيارات خدمة لدعم العمل الإسعافي والإداري خلال مهمة حج هذا العام.
وتشارك كذلك بأكثر من 150 من العاملين في الترحيل الطبي بالعاصمة المقدسة، من خلال عدة لغات، في استقبال وترحيل البلاغات في تخصصات مختلفة تتناسب مع العمل، ومتابعة الحالة من قبل الفريق الطبي حتى وصول الفرق الإسعافية، ونقلها إلى المنشآت الصحية المناسبة، إضافة إلى وجود مترجمين بعدة لغات لتسهيل التواصل مع المستفيدين.
ودعمت الهيئة أعمال الحج بأكثر من 500 متطوع يعملون تحت مظلة الفريق التطوعي التابع لها في مختلف التخصصات الطبية والصحية، وتمثلت مشاركتهم في دعم الخدمات الإسعافية بمراكز الحرم والمشاعر المقدسة، والعمل على توعية وتثقيف الحجاج والمشاركين في الحج باتباع الطرق الوقائية من الأمراض وغيرها.
وفق “أخبار 24”.